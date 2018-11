später lesen Evangelische Kirche hat Haushalt für 2019 beschlossen FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat am Donnerstag auf ihrer Herbstsynode den Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen. Der Etat sieht für das kommende Jahr Aufwendungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro vor, wie ein EKHN-Sprecher sagte. dpa