Evangelische Kirche: Haushalt und „Trauung für alle“

„Trauung für alle“ und der Haushalt 2019 sind zwei der großen Themen bei der Herbsttagung der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau (EKHN). Die viertägige Synode hat am Mittwoch mit rund 140 Teilnehmern in Frankfurt begonnen. dpa

Unter anderem soll es auch um die Position der EKHN zu einer menschlicheren Flüchtlingspolitik und zum Einsatz für Familiennachzug gehen.

Nachdem es in der EKHN bereits seit 16 Jahren Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Eheschließungen gibt, soll am Donnerstag darüber beraten werden, diese Gottesdienste offiziell als Trauungen zu bezeichnen. Zwar sind die Segnungsgottesdienste in der hessisch-nassauischen Kirche seit 2013 auch förmlich der Trauung gleichgestellt waren, der Name war bislang aber noch unterschiedlich.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat knapp 1,5 Millionen Mitglieder in 1135 Gemeinden. Ihr Kirchengebiet reicht in etwa von Biedenkopf im Norden bis Neckarsteinach im Süden. Rund ein Viertel des Kirchengebiets gehört zwischen Bad-Marienberg und Worms auch zu Rheinland-Pfalz.