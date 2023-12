Wort zum Neujahr 2024 Evangelische Kirche: Menschen werden dünnhäutig

Darmstadt · Die Kriege in der Ukraine und in Nahost sowie weitere Krisen lassen die Menschen laut der Evangelischen Kirche dünnhäutiger werden. Dem zunehmenden Stress sollten sie mit Respekt und Liebe begegnen, erklärte der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, in seinem „Wort zum Neujahr 2024“. Dieses sollte in der ersten Ausgabe des neuen Magazins „chrismon - plus Hessen-Nassau“ erscheinen.

31.12.2023 , 09:22 Uhr

Evangelische Gesangbücher in einer Kirche. Foto: Silas Stein/dpa/Illustration

Vor allem aggressive Gespräche und Auseinandersetzungen sind Jung zufolge ein Ausdruck gesellschaftlicher Anspannung. Dem entgegen stehe der Bibelsatz: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ aus dem 1. Korintherbrief (16,14). Für ein besseres Miteinander sollten Menschen diesen Satz beherzigen. „Dabei geht es gar nicht um die großen Gefühle“, erklärte der Kirchenpräsident. Ein liebevoller Umgang reiche bereits. „Das heißt: freundlicher und respektvoller. Damit wäre schon viel gewonnen.“ © dpa-infocom, dpa:231231-99-450196/3

(dpa)