Evangelische Kirche will über „Trauung für alle“ entscheiden

FOTO: Ralf Hirschberger

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau will heute auf ihrer Herbstsynode über die „Trauung für alle“ entscheiden. Für gleichgeschlechtliche Eheschließungen gibt es zwar seit 16 Jahren in der hessisch-nassauischen Kirche Segnungsgottesdienste, die seit 2013 auch förmlich der Trauung gleichgestellt waren. dpa