„Ewig mit Euch“: Thomas Anders solo auf Tour

Ohne Dieter Bohlen - aber mit Modern-Talking-Hits: Thomas Anders ist erstmals solo in Deutschland auf Tour. Zum Auftakt am Donnerstag in der Messehalle Erfurt trat der 56-Jährige vor mehr als 2000 Zuschauern auf. dpa