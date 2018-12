später lesen Ex-AfD-Kreischefin will gegen Amtsenthebung vorgehen Teilen

Die bisherige Vorsitzende des AfD-Kreisverbands Birkenfeld, Gabriele Bublies-Leifert, will juristisch gegen ihre Enthebung aus dem Amt vorgehen. Der Landesparteitag hatte die Entmachtung des Kreisvorstands durch den Landesvorstand wegen des Vorwurfs von Unregelmäßigkeiten vom Mai am vergangenen Samstag in Bingen bestätigt. dpa