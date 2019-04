später lesen Ex-Ausländeramts-Mitarbeiter wegen Bestechlichkeit angeklagt Teilen

Die Staatsanwaltschaft wirft in einer Anklage einem ehemaligen Mitarbeiter des Ausländeramts Koblenz vor, in sechs Fällen für das Bewilligen von Anträgen Geld gefordert oder angenommen zu haben. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag mitteilte, habe es sich bei den Begünstigten um Ausländer mit verschiedensten Anliegen gehandelt. dpa