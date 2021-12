Ex-Bürgermeister Held zu Haftstrafe auf Bewährung verurteilt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mainz Der SPD-Politiker Marcus Held war 14 Jahre lang Bürgermeister, 8 Jahre lang war er im Bundestag. Zum Abschluss einer Affäre um Maklerprovisionen und Parteispenden wird er zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt, die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt.

Der ehemalige Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete Marcus Held ist am Montag zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der 44-Jährige sei der Bestechlichkeit in vier Fällen und der Untreue in 12 Fällen schuldig, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Mainz, Wolfgang Eckert, am Montag. Der Verurteilte muss zudem 10.000 Euro an die Kinderklinik der Universitätsmedizin Mainz zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten beantragt, die Verteidigung hatte für Freispruch plädiert.