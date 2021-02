Ex-Coach Beierlorzer: „Bleibt bei mir viel Positives hängen“

Mainz Der früherer Mainzer Trainer Achim Beierlorzer blickt ohne Groll auf seine Zeit bei dem Fußball-Bundesligisten zurück. „Jede Station prägt einen Trainer. Am Ende der letzten Saison war es super, dass wir unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, erreichen konnten“, sagte der 53-Jährige im Interview mit transfermarkt.de (Mittwoch).

Beierlorzer war beim FSV Mainz 05 im November 2019 Coach geworden und hatte dem Club vor dem Abstieg bewahrt. Zu Beginn der Saison 2020/21 musste er auch als Folge eines Spielerstreiks gehen. Nach 22 Spieltagen stehen die Mainzer auf einem direkten Abstiegsplatz. „Die letzten Spiele haben gezeigt, dass Mainz durchaus in der Lage ist, auch gegen Top-Mannschaften zu gewinnen und in einen Flow zu kommen“, meinte Beierlorzer. „Es ist jetzt auch Ruhe in den Verein eingekehrt, was unheimlich wichtig ist, damit sich die Mannschaft auf das Wesentliche konzentrieren kann.“