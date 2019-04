später lesen Ex-Ehepaar wegen schweren Raubes vor Gericht Teilen

Twittern

Teilen



Eine 32 Jahre alte Frau und ihr Ex-Ehemann (51) stehen seit Freitag wegen schweren Raubes vor dem Landgericht Mainz. Sie sollen in einer Mainacht 2017 gemeinsam in ein Haus in Worms eingedrungen sein. Der Anklage zufolge bedrohten sie die Bewohner mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe und einem Küchenmesser und raubten sie unter Einsatz von Pfefferspray und aufgebrühtem Wasser aus. dpa