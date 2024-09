Verhandlungsauftakt Ex-Freundin wegen Sorgerecht getötet? - Mordprozess begonnen

Er habe seiner ehemaligen Lebensgefährtin 29 Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt, heißt es in der Anklage. Die 1999 geborene Frau sei durch Verbluten und Eindringen von Luft in den Blutkreislauf gestorben. Der Mann soll ausgesagt haben, er sei von seiner ehemaligen Lebensgefährtin angegriffen worden und habe in Notwehr gehandelt. Der 33-Jährige ist nicht vorbestraft und befindet sich in Untersuchungshaft.