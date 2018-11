Ex-Fußballprofi Mario Basler startet Bühnentour

Der frühere Fußballprofi Mario Basler beginnt heute in Kaiserslautern seine Bühnentour „Basler ballert“. Der 49-Jährige will dabei sowohl Anekdoten aus seiner aktiven Zeit präsentieren, als auch über den aktuellen Profifußball plaudern. dpa

Der 30-fache Nationalspieler aus Neustadt an der Weinstraße avancierte in den vergangenen Jahren in Talkshows zu einem viel gehörten Gast mit einer meist klaren und oft polarisierenden Meinung.

Bis April 2019 plant Basler rund 20 Shows von Hamburg über Berlin bis München. Der langjährige Mittelfeldspieler machte sich beim 1.FC Kaiserslautern sowie bei Werder Bremen und beim FC Bayern München einen Namen als schussstarker Kicker. Schon damals galten kernige Sprüche als sein Markenzeichen.

Mitteilung