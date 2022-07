Flut-Rückblick 2021 : Ex-Landrat Pföhler in der Flutnacht schreibt: „Ich bin am Ende“

Der frühere Landrat des Landkreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU). Foto: Archivbild Juli 2021 Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz Detaillierte Handyauswertungen, Zeugenaussagen von Nachbarn und ein schweigender Ex-Landrat: Der Untersuchungsausschuss hat am Freitag das Verhalten von Jürgen Pföhler in der Flutnacht rekonstruiert - mit überraschenden Details.

„64“ und drei Mal „Ja“. Das waren die ersten und zugleich letzten Antworten von Jürgen Pföhler am Freitag in Mainz. Um kurz vor 18 Uhr erschien der ehemalige Landrat des Kreises Ahrweiler zum ersten Mal vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe. Pföhler machte allerdings von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Auch seine Ehefrau hatte am Nachmittag schon vor dem Ausschuss geschwiegen.

SMS, Anrufe und Kontaktpersonen geben Aufschluss

Und dennoch erhielt die Öffentlichkeit zum ersten Mal einen Einblick in die Verhaltensweise des Landrates am Fluttag. Der 64-Jährige steht seit der Katastrophe in der Kritik, womöglich nicht früh genug gewarnt oder evakuiert zu haben. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung im Amt. Mitarbeiter des Landeskriminalamtes haben ein detailliertes Bild von Pföhler in der Flutnacht durch die Auswertung von SMS, Telefonaten und Kontaktpersonen gezeichnet. Bislang hatte es darum viele Spekulationen geblieben.

Pföhler taucht nur zwei Mal kurz in der Einsatzleitung auf

Demnach wusste Pföhler schon zu einem frühen Zeitpunkt, welche Ausmaße das Hochwasser an der Ahr annehmen könnte. Seine „rechte Hand“ in der Verwaltung, Erich Seul, informierte ihn bereits um 16.55 Uhr: „Die Ahr soll übrigens in Altenahr auf unglaubliche fünf Meter steigen“ - weit mehr als beim Jahrhunderthochwasser 2016. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Pföhler aber schon nicht mehr in der Kreisverwaltung, wo wenig später die Technische Einsatzleitung zum gemeindeübergreifenden Katastrophenschutz eingerichtet wurde. Die Ehrenamtlichen sollten sich über große Strecken des Abends und der Nacht selbst überlassen bleiben. Der Ex-Landrat befand sich vermutlich, so legen es Zeugenaussagen nahe, größtenteils zu Hause. Nur zwei Mal tauchte Pföhler kurz in der Einsatzleitung auf - einmal für ein kurzes Foto mit Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Ermittler mit hartem Urteil zu Pföhler

Man dürfe davon ausgehen, dass der Landrat einschätzen konnte, dass die Hochwassergefahr sehr groß gewesen und dass mit Sturzfluten zu rechnen gewesen sei, sagte ein LKA-Beamter vor dem Untersuchungsausschuss. Und: „Es gab keine konkreten Hinweise darauf, dass der Landrat proaktiv daran beteiligt war, die Folgen der Flutkatastrophe abzuwenden“. Es bleibe aber dennoch die Frage offen, was gewesen wäre, wenn Pföhler die Leitung übernommen hätte, welche Maßnahmen er hätte treffen können und wie diese gewirkt hätten, so der Ermittler.

Pföhler war wohl nicht auf einer privaten Feier

Er widerlegte sogleich auch Gerüchte, wonach sich Pföhler womöglich auf einer privaten Feier in der Nähe von Ahrweiler aufgehalten haben könnte. Mehrere Nachbarn hatten ihn nämlich am Abend in der Nähe seines Wohnhauses an der Ahr getroffen. Ein Glück für die Nachbarn.

Der Landrat warnt seine Nachbarn

Denn Pföhler gibt ihnen das, was einem Großteil der Einwohner Ahrweilers zunächst verwehrt bleibt: Infos zur Lage und eine Aufforderung zur Evakuierung. Das war gegen 22 Uhr. Erst mehr als eine Stunde später, um 23.09 Uhr, geht eine Katwarn-Meldung an die Bewohner der Stadt heraus, wonach sie im Umkreis von 50 Metern der Ahr ihr Häuser verlassen sollten.

Pföhler warnte aber nicht nur seine Nachbarn. Sich selbst und seine Frau brachte er offenbar in Sicherheit - in eine Zweitwohnung, die etwas weiter entfernt von der Ahr liegt als sein eigentliches Haus. Pföhler sorgte sich um kurz nach halb elf um den Einsturz. Nach 23 Uhr sollen noch 87 Menschen in Ahrweiler und flussabwärts gestorben sein.

Unklar blieb indes eine private und weitere brisante Seite. Ursprünglich war am Freitag auch eine Frau vor den Untersuchungsausschuss geladen, die zu Pföhler eine gewisse Beziehung gehabt haben soll. Doch die Zeugin hatte sich am Vorabend begründet beim Untersuchungsausschuss entschuldigt.

„Katastrophe, Tote, Menschen auf Dächern“