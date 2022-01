Ex-Landtags-Rapper findet Idee eines „Bundestagspoeten“ gut

Mainz Der Deutsche Bundestag denkt über die Stelle eines Parlamentspoeten nach - der Mainzer Künstler Nils Zeizinger findet die Idee großartig. „Ich würde das begrüßen“, sagte der Rapper, der den rheinland-pfälzischen Landtag 2020 insgesamt 35 Wochen lang musikalisch begleitet hat.

Zeizinger machte auf dem Instagram-Kanal des Parlaments auf aktuelle Debatten und Diskussionen aufmerksam. „Politik ist nicht cool, sie ist hitzig. Politik: die machst du, wenn du mitmischst“, rappte er etwa. „Rap kann als zeitgemäße Ausdrucksform Kids, Jugendliche und Erwachsene an politische Themen heranführen und zum Nachdenken und Mitmachen anregen“, ist er überzeugt. Herausfordernd sei gewesen, jede Woche in ein, zwei Tagen zu teilweise komplexen Themen kreative Zeilen zu entwickeln. „Zumal der Grat schmal ist zwischen zugänglich und oberflächlich, humorvoll und albern, smart und neunmalklug.“

In Mainz habe man gute Erfahrungen mit einem „Parlamentskünstler“ gemacht, sagte Zeizinger. „Ich bin sicher, dass das auch in Berlin funktionieren würde.“ Einer Poetin oder einem Poeten im Bundestag würde er raten: „Mach dein Ding. Authentizität ist Trumpf. Und zieh dich warm an. Denn egal, was du machst - es wird Gegenwind geben.“