Ex-Lebensgefährte erschossen: Frau wegen Mordes angeklagt

Nach tödlichen Schüssen auf ihren Ex-Freund hat die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken eine 57-Jährige wegen Mordes angeklagt. Der Mann sei arg- und wehrlos gewesen, als er Anfang Februar beim Verlassen seiner Krankengymnastik-Praxis in Püttlingen-Köllerbach erschossen wurde, teilte die Anklagebehörde am Montag mit. dpa