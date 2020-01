Ex-Minister Deubel vor Gericht: Nürburgring-Pleite Thema

Koblenz Fast sechs Jahre nach dem Untreue-Urteil gegen den früheren rheinland-pfälzischen Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) steht er Ende Januar erneut vor dem Landgericht Koblenz. Dieses hatte Deubel im April 2014 zu dreieinhalb Jahren Haft mit Blick auf den Nürburgring-Ausbau verurteilt.

Im November 2015 hob der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil teils auf: Das Landgericht habe in einigen Fällen nicht rechtsfehlerfrei die Gefährdung von Landesvermögen begründet. Nun macht am 30. und 31. Januar eine andere Kammer, die 10. Strafkammer, Deubel (69) erneut den Prozess, wie das Landgericht Koblenz am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet.