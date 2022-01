Ex-Parlamentarier Räpple wegen Verunglimpfung vor Gericht

Mainz/Stuttgart Der ehemalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete Stefan Räpple muss sich am heutigen Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Landgericht in Mainz unter anderem wegen Verunglimpfung des Staates verantworten.

Der 40-Jährige soll unter anderem als Redner bei einer Demonstration in Mainz am 26. September 2020 zum Thema Corona aufgetreten sein und dabei zum Sturz der Regierung durch Gewalt aufgerufen haben, teilte das Gericht mit. Den Auftritt soll er genutzt haben, „um öffentlich gegen die parlamentarische Demokratie in Deutschland zu agitieren“. In seiner Rede habe er sich gegen die repräsentative Demokratie ausgesprochen und diese als „Parteiendiktatur“ bezeichnet.