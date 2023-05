Gibt es gefährliche Tiere m Kreis Bernkastel-Wittlich? Die exotischen Haustiere der Region – von Achtbeinern und Schuppentieren

Was sagt der Exoten-Experte? Patrick Meyer ist Gründer und Vorsitzender der Reptilienauffangstation Poecitarium sowie Experte für indische Ornamentvogelspinnen. Derartige Auffangstationen lassen sich in Deutschland an einer Hand abzählen, so ist auch Meyers „wildestes Haus der Eifel“ in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) die einzige Reptilienauffangstation in Rheinland-Pfalz.