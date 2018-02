später lesen Experte aus Rheinland-Pfalz soll Gefängnisflucht untersuchen Teilen

Nach der Flucht eines Strafgefangenen aus dem Berliner Gefängnis Tegel soll jetzt ein externer Fachmann aus Rheinland-Pfalz nach Sicherheitslücken suchen. Der frühere Abteilungsleiter aus dem Justizministerium in Mainz, Gerhard Meiborg, werde die Abläufe in der Haftanstalt analysieren, teilte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag mit. Ein solcher Vorfall solle sich nicht wiederholen. Meiborg solle seinen Bericht bis Mitte März vorlegen. dpa