Experte: Bienen sind gut durch den Winter gekommen

Mayen Die Imker ziehen Bilanz: Wie viele ihrer Bienenvölker haben die kalten Monate überlebt? Rheinland-Pfalz schneidet ganz gut ab.

Die Bienenvölker in Rheinland-Pfalz sind vergleichsweise gut durch den Winter gekommen. „Deutschlandweit liegen wir bei Verlusten von 12 bis 13 Prozent. In Rheinland-Pfalz aber stehen wir ein bisschen günstiger da - etwa bei 11 Prozent“, sagte der Leiter des Fachzentrums Bienen und Imkerei, Christoph Otten, der Deutschen Presse-Agentur in Mayen. Das habe eine bundesweite Befragung von mehr als 10 000 Imkereien ergeben, die gerade ausgewertet worden sei. Gut 1000 der befragten Imker kamen aus Rheinland-Pfalz, sagte Otten.