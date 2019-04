später lesen Experte hält Kita-Novelle für ausbaufähig: DGB sieht Anfang Teilen

Der Entwurf für ein neues Kita-Gesetz in Rheinland-Pfalz sollte nach Einschätzung eines Bildungsexperten der Hochschule Koblenz an einigen Stellen noch nachgebessert werden. „Das ist ein guter Start, aber der ist durchaus ausbaufähig“, sagte Prof. Armin Schneider vom Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit Rheinland-Pfalz (IBEB) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. dpa