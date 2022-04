Grünen-Politikerin : Experte: Ministerin Spiegel muss aus der Defensive kommen

Trier Die im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal erneut unter Druck geratene damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel und heutige Bundesfamilienministerin (Grüne) muss nach Ansicht eines Experten aus der Defensive kommen.

„Sie reagiert immer nur auf andere, auf das, was nach außen kommt, was nach außen dringt. Wenn das jetzt so weitergeht, dann ist sie am Ende nicht mehr zu halten“, sagte der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun am Montag der Deutschen Presse-Agentur.