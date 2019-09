Experte: Rechtsrock-Musiker weichen oft auf Ausland aus

Mainz/Koblenz Deutsche Rechtsrock-Musiker mit strafrechtlich relevanten Aussagen weichen mit ihren Privatkonzerten laut dem Mainzer Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs oft auf das benachbarte Ausland aus. „Ein Auftritt wird zum Beispiel im Großraum Kaiserslautern angekündigt und findet dann im Elsass statt.

Von Nordrhein-Westfalen wird auch in die Niederlande ausgewichen und von Sachsen nach Polen und Tschechien“, sagte der Experte der Deutschen Presse-Agentur vor einer heutigen Fachtagung zum Thema „Rechte Musik in rechten Lebenswelten“ in Koblenz. „Das erschwert die Arbeit von Polizei und Verfassungsschutz.“