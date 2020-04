Experte: Rheinland-Pfalz hat hunderte freie Beatmungsplätze

Schläuche eines Beatmungsgerätes an einem Bett auf einer Intensivstation. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Mainz Das Land Rheinland-Pfalz ist nach Ansicht des Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß in der Corona-Krise gut mit Beatmungsplätzen ausgerüstet. „Wir sind aktuell bei etwa 100 Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Erkrankungen, die beatmet werden müssen.

Wir haben aber auch noch ungefähr 400-500 freie Beatmungsplätze in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern“, sagte Gaß dem SWR-Fernsehen am Donnerstag. Daher gebe es noch Reserven. „Ich schaue da ein Stück weit auch mit Zuversicht auf die nächsten 10, 14 Tage – auch in der Erwartung, dass die Infektionskurve sich weiter abflacht, dass die Kontaktsperre auch hält“, sagte Gaß weiter.