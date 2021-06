Experte: Trotz Regen und Wärme wohl keine Stechmückenplage

Speyer Trotz Dauerregen und Wärme ist nach Einschätzung der Organisation Kabs aktuell keine Stechmückenplage zu befürchten. „Die eine oder andere Mücke wird man spüren, aber nirgendwo in unserem Einsatzgebiet ist derzeit eine Plage in Sicht“, sagte der Wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs), Dirk Reichle.

Reichle zufolge ist der Aufwand der Stechmücken-Bekämpfung in diesem Jahr deutlich höher ist als in den vergangenen drei, vier Jahren. „Wir hatten zwar stets Winterhochwasser, aber diesmal war es durch Schneeschmelze und Regen besonders hoch, hatte jedoch keinen Einfluss auf die Stechmückenpopulation in den Rheinauen“, sagte der Biologe in Speyer. Die Pegel seien seit Anfang Mai nie wirklich stark gesunken.