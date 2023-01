Energiekrise : Experte: Warum die Warnung vor Blackouts und kalten Wohnungen Panikmache ist

Interview Trier Der Professor des Umwelt-Campus Birkenfeld und Experte für Erneuerbare Energien Henrik te Heesen glaubt, es habe nie die Gefahr bestanden, dass in Deutschland flächendeckend über Stunden oder Tage der Strom ausfällt. Und mit welchen drastischen Worten er die Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel kommentiert, lesen Sie hier im Volksfreund-Interview.

Deutschland braucht weder Atomkraft noch Kohlekraftwerke, um über ausreichend Energie zu verfügen. Das sagt Henrik te Heesen, Professor für Erneuerbare Energien am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier.

Im Interview mit unserer Redaktion spricht er auch darüber, warum wir trotzdem auf Strom aus dem Ausland angewiesen sind, was er von Klimaaktivisten hält und was er als Umweltminister anders gemacht hätte.

Mit Henrik te Heesen sprach unser Redakteur Bernd Wientjes.

Herr te Heesen, in den vergangenen Monaten wurde immer wieder vor Blackouts, kontrollierten Stromabschaltungen und frierenden Menschen in kalten Wohnungen gewarnt. Bislang ist nichts davon eingetreten. Waren das alles Horrorszenarien und Panikmache?

Henrik te Heesen Ja, das war vielfach Panikmache und Lobbyarbeit. Selbst im Dezember, als wir Temperaturen unter minus zehn Grad hatten, drohte das nicht. Dazu muss man wissen, was als Blackout gilt. Dabei handelt es sich um einen überregionalen Stromausfall, zum Beispiel in gesamt Rheinland-Pfalz und Hessen. Das war nie zu erwarten, weil es so viele Sicherungsmechanismen im Stromnetz gibt, die das verhindern. Dass es zu punktuellen Stromausfällen kommt, das hängt dann mit technischen Fehlern zusammen, etwa weil ein Bagger einen Kabel durchtrennt.

Wer hat denn aus Ihrer Sicht Interesse daran, derart drastisch vor einem Blackout zu warnen?

Te Heesen Das waren vor allem die Befürworter der Atomkraft. Das ist aber das übliche politische Spiel, wie es jedes Jahr im Winter gespielt wird. Die Erneuerbaren Energien werden dann bewusst schlecht geredet.

Man kann aber dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, von Hause aus Grünen-Politiker, nicht unbedingt vorwerfen, Atomlobbyist zu sein. Auch er warnt, auch immer noch, vor Blackouts.

Te Heesen Warnung vor Blackouts ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber die technische Gefahr für einen solchen Blackout war und ist gleich null. Es handelt sich eher um ein sehr unwahrscheinliches Worst-Case-Szenario. Wenn zu wenig Strom vorhanden ist, um das Netz zu stabilisieren, muss man den Stromverbrauch senken. Das kann man dadurch machen, dass man große Verbraucher abschaltet, wie etwa große Industriebetriebe. Die würden sich das aber bezahlen lassen, dass der Netzbetreiber sie abschaltet. Das geschieht aber nur in absoluten Notfällen, um das Netz zu stabilisieren.

Der Ukraine-Krieg hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Energieversorgung ist. Glauben Sie, dass Deutschland ohne den Krieg weiter auf billiges Gas und Öl aus Russland gesetzt hätte?

Te Heesen Ohne den Angriffskrieg wären die Preise beim Gas nicht derart nach oben geschossen. Da hat dann der Markt reagiert. Hoher Preis bedeutet, man muss eine andere, günstigere Quelle suchen. Erst dann bewegt sich ein so großer Tanker wie Deutschland und orientiert sich um. Was erschwerend hinzugekommen ist, dass Frankreich Probleme mit seinen Atomkraftwerken hat und Deutschland im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr Strom nach Frankreich transportiert hat, als umgekehrt. Was war also die Lösung? Deutschland baut Flüssiggasterminals. Da sind wir aber übers Ziel hinausgeschossen und haben viel zu viele Kapazitäten aufgebaut, die wir eigentlich gar nicht brauchen.

Aber trägt Flüssiggas dazu bei, die Klimaschutzziele zu erreichen?

Zur Person Henrik te Heesen Foto: Henrik te Heesen/privat Henrik te Heesen ist Professor für Erneuerbare Energien am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. Er studierte Physik an der RWTH Aachen und promovierte in Physik an der Ruhr-Universität Bochum. Danach arbeitete er in einem mittelständischen Unternehmen in der Fotovoltaikbranche. Seit 2013 lehrt te Heesen am Umwelt-Campus Birkenfeld. Er ist für den Studiengang Erneuerbare Energien verantwortlich. Seit Januar 2022 ist er Vizepräsident für Forschung der Hochschule Trier.

Te Heesen Aus Klimaschutzgründen ist Flüssiggas eine Katastrophe. Vor allem, weil langfristige Lieferverträge bis in die 2040er Jahre geschlossen wurden. So erreichen wir unsere Klimaschutzziele auf keinen Fall.

Also hat man in Deutschland den Klimaschutz der Energiesicherheit geopfert?

Te Heesen Zu Beginn des Winters war es sinnvoll auf Sicherheit zu setzen, weil man nicht so schnell wie benötigt die Energieversorgung komplett aus Erneuerbaren sicherstellen kann. Man hätte aber bei den Flüssiggasterminals nicht derart übers Ziel hinausschießen müssen. Ein paar weniger Terminals hätten auch gereicht. Unsere Gasspeicher sind voll und wir müssen nicht benötigtes Gas verkaufen.

Wir brauchen also keine Kohle- und keine Atomkraftwerke mehr?

Te Heesen Es ist vertretbar, dass wir die Kohlekraftwerke in Reserve halten. Die Atomkraftwerke haben aber keinen entscheidenden Anteil für die Energiesicherheit

Trotzdem wird immer noch darüber diskutiert, die Laufzeit der AKW zu verlängern.

Te Heeesen Wir benötigen keine Atomkraftwerke für die Versorgungssicherheit. In modernen Energiesystemen mit viel Fotovoltaik und Wind helfen die AKW nichts. Sie sind keine flexiblen Kraftwerke, weil sie sich aufgrund ihrer Trägheit nicht an die veränderte Stromsituation durch Wind und Sonne anpassen können. Kernkraftwerke müssen immer mit voller Leistung laufen. Das brauchen wir in einem modernen Energiesystem nicht. Daher ist es richtig, die Anlagen im April abzuschalten. Falls es Probleme gibt bei der Stromversorgung, dann muss der Strom eben aus anderen Ländern kommen. Wir bekommen ja nicht nur Atomstrom etwa aus Belgien, sondern auch viel grünen Strom aus Norwegen. So ist das eben mit dem Strommix in Europa. Das ist ein Geben und Nehmen.

Derzeit ist es ja eher so, dass in Deutschland vor allem wegen Windenergie zu viel Strom produziert wird und deswegen zeitweise die Handelspreise ins Negative fallen. Das heißt doch, dass wir ausreichend Erneuerbare Energie haben.

Te Heesen Wir sind mit Wind- und Solarenergie in Deutschland gut aufgestellt. Klar, deren Stromproduktion ist wetterabhängig. Und die Erneuerbaren reichen nicht aus, um den Strombedarf in Deutschland zu decken. Derzeit machen die knapp 50 Prozent an der Stromerzeugung aus. Im Winter ist es mit Sonnenstrom eher schwierig. Wenn dann noch wenig Wind weht, haben wir ein Problem, weil die Erneuerbaren Energien noch nicht ausreichend gespeichert werden können. Dann brauchen wir zusätzlich noch andere Kraftwerktypen oder eben Strom aus den Nachbarländern. Unser Ziel muss aber sein, noch mehr Strom aus Erneuerbaren Energien zu gewinnen.

In den vergangenen Tagen wurde wieder einmal viel über den Kohletagebau gesprochen und gestritten – Stichwort: Lützerath. War der Protest gerechtfertigt? Brauchen wir die unter dem Dorf liegende Kohle überhaupt?

Te Heesen Brauchen tun wir die Kohle sicherlich nicht. Es gibt aber nun mal bestehende Verträge. Die Bewohner von Lützerath haben ja das Dorf längst verlassen und wurden entschädigt, die wohnen schon in anderen Häusern. Aber den Protest gegen den Kohleabbau muss man eben aushalten. So wie man in den 1980er Jahren den Protest gegen Atomkraft aushalten musste. Und dass wir aus der Kohle rausmüssen, das ist doch klar. Vor allem Braunkohle ist ja nun mal die dreckigste aller fossilen Ressourcen.

Klimaaktivisten haben in den vergangenen Wochen mit zum Teil spektakulären Protestaktionen darauf aufmerksam gemacht, dass Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen wird. Stimmt das so und braucht es diese Form des zivilen Ungehorsams?

Te Heesen Wir erreichen die Klimaziele definitiv nicht. Um die Ziele zu schaffen, müsste weltweit drastisch bei der Energieversorgung umgeschwenkt werden. Darauf muss man immer wieder aufmerksam machen. Die Wissenschaft dringt nicht durch. Das haben wir ja bei Corona schon gesehen. Dabei wissen wir: Der Klimawandel ist da und es wird sehr unangenehm. Wir fahren die Karre mit voller Wucht gegen die Wand.

Also ist das sich auf Straßen kleben richtig und notwendig?

Te Heesen Welche Form des Protestes am sinnvollsten ist, um Gesellschaften dazu bringen, sich zu verändern, ist schwer zu sagen. Das Festkleben tut ja eigentlich keinem weh, außer den Aktivisten selbst, wenn sie von der Straße gelöst werden. Im Vergleich zu anderen Demonstrationen sind die Aktionen der Klimaaktivisten doch harmlos. Die Studentenproteste Ende der 1960er Jahre waren ein ganz anderes Kaliber. Wir alle müssen erkennen, dass wir unser Verhalten ändern müssen und dadurch aber keinen Wohlstandsverlust haben. Der gesellschaftliche Wandel kommt. Aber es dauert noch eine Generation.

Neben der Energiesicherheit wird das Thema Ausstieg aus den Verbrennermotoren das Thema sein, das die nächsten Jahre bestimmend sein wird im Autoland Deutschland. Glauben Sie, dass, sagen wir mal in 20 Jahren, kein Verbrenner mehr auf deutschen Straßen fahren wird?

Te Heesen E-Autos sind noch zu teuer. Und das Laden an öffentlichen Ladesäulen ist immer noch zu kompliziert, der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt nicht voran. Aber das Thema Verbrenner ist durch. Das sieht man ja in Norwegen. Dort hat man den Wechsel geschafft. Wir brauchen in Deutschland ein intelligentes Netz. Das E-Auto hat eine große Batterie, es steht aber sagen wir mal 23 Stunden rum. Die Batterie müssten wir nutzen können, um das Netz zu unterstützen. Technisch geht das, dass man das Auto bis zu einem gewissen Prozentsatz wieder entlädt.

Abschließende Frage: Was hätten Sie denn als Klima- oder Umweltminister anders gemacht?