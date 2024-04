Pandemie Experten-Anhörung zur Corona-Politik rückt näher

In Rheinland-Pfalz bahnt sich eine fraktionsübergreifende Initiative für eine erweiterte Experten-Anhörung im Gesundheitsausschuss des Landestags zur Corona-Politik an. „Wir bringen das auf den Weg“, sagte FDP-Fraktionschef Philipp Fernis am Montag in Mainz. Mit dabei sind dem Vernehmen nach neben den Ampelfraktionen auch die Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern, die eine solche Form der Aufarbeitung bereits ins Spiel gebracht hatten. Derzeit liefen noch Gespräche zur Endfassung des gemeinsamen Antrages, hieß es.