Experten: Bei der Speisepilzsaison ist noch viel möglich

Remagen/Hochspeyer Trotz des trockenen Sommers könnte es nach Einschätzung von Experten noch eine gute Speisepilzsaison geben. „Für Herbst ist noch alles drin“, sagte der Pilzsachverständige Helmut Kolar aus Koblenz der Deutschen Presse-Agentur.

Allerdings sei August selten ein reicher Monat gewesen. „Enttäuscht bin ich nicht“, sagte Kolar. „Die vergangenen Jahre waren stets so, in manchen Jahren waren dann doch später Speisepilze zu finden.“

Ähnlich sieht es der Pilzsachverständige Frank Krajewski in Remagen am Rhein. „Es gibt einen großen Nachholbedarf an Wasser“, sagte er. „Wenn genügend Niederschlag da ist, kommen die Speisepilze. Mal sehen, was der September bringt.“