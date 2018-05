später lesen Experten: Digitale Medien im Tourismusmarketing mehr nutzen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Um den Tourismus in Rheinland-Pfalz anzukurbeln, fordern Experten eine engere Zusammenarbeit von Kultur- und Tourismusschaffenden sowie mehr digitale Infoangebote für Gäste. „Es gibt immer noch Berührungsängste zwischen Kulturschaffenden und Touristikern“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes, Dirk Dunkelberg, am Freitag bei einer Sitzung der Enquetekommission Tourismus des Landtages in Mainz. Im Umgang mit Besuchern würden neue Medien noch zu wenig genutzt. dpa