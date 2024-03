Rettungsdienste Experten drängen auf Reform in Notfallmedizin

Experten aus Notfallmedizin und Rettungswesen haben bei einem Treffen mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling einen dringenden bundesweiten Reformbedarf in beiden Bereichen betont. „Die Zeit drängt. Reformvorschläge liegen ausreichend vor. Es fehlt die Umsetzung“, betonte der stellvertretende Sprecher der Sektion Notfall in der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. (DGAI), Prof. Dr. Jörg Christian Brokmann, am Donnerstag am Rande einer Fachkonferenz in Koblenz.