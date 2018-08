später lesen Experten entschärfen Weltkriegsbombe in Ludwigshafen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Experten haben eine in Ludwigshafen gefundene Weltkriegsbombe am Sonntag entschärft. Die Arbeiten in einem Wohngebiet seien erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Während der Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes war ein Bereich von etwa einem Kilometer um die US-amerikanische Fliegerbombe zum Sperrgebiet erklärt worden. dpa