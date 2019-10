Trier Rückenprobleme verderben 1,5 Millionen Arbeitnehmern in Rheinland-Pfalz den Alltag. Trierer Mediziner geben im TV Tipps, wie sich die Beschwerden lindern lassen.

In der Nacht spannt der Nacken, auf der Arbeit schmerzt die Wirbelsäule, im schlimmsten Fall droht eine Operation, weil die Bandscheibe lädiert ist: Immer mehr Rheinland-Pfälzer leiden unter Rückenschmerzen, die ihnen den Alltag verderben. Zahlen der Krankenkasse DAK zeigen, dass im ersten Halbjahr 2019 jeder fünfte Fehltag am Arbeitsplatz auf die Pein im Kreuz zurückgeht und sich damit die alarmierenden Ergebnisse des Gesundheitsreports 2018 fortsetzen, nach dem Rückenprobleme in der Gesellschaft zunehmen. Danach waren 1,5 Millionen Arbeitnehmer im Land von Rückenproblemen betroffen, 200 000 klagten über chronische Schmerzen, wodurch sich pro Jahr fast zwei Millionen Ausfalltage anhäufen.