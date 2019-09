Experten: Kampf gegen Clan-Kriminalität zeigt Wirkung

Diez Der verstärkte Kampf gegen Clan-Kriminalität zeigt Experten zufolge Wirkung. „Einige Ruhrgebietsstädte zum Beispiel beobachten, dass die Maßnahmen mehr Sicherheit erzeugt haben“, sagte der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, der Deutschen Presse-Agentur.

Ähnlich äußerte sich die Kriminologie-Professorin Dorothee Dienstbühl von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW. „Das Verhalten gegenüber den Polizeibeamten wird gemäßigter, die Gewalt geht zumindest aktuell zurück“, sagte sie der dpa vor einer Tagung zum Thema Kriminalität von Clans am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Diez. „Die Polizei geht bei Einsätzen einfach mit mehr Kräften rein, nutzt zudem Hundertschaften für Kontrollen und Razzien.“

Die lange wohl unterschätzte Kriminalität von Clans meist arabischer oder kurdischer Herkunft zeigt sich vor allem im Ruhrgebiet, in Berlin, Bremen und Niedersachsen. Die vom nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU) postulierte Strategie der „1000 Nadelstiche“ der Ermittler ist laut Dienstbühl die Antwort auf den „Eroberungsgedanken“ der Clans. Dieser „ist vor allem durch Gewalt und Grenzüberschreitungen geprägt“.

Die Kriminologie-Professorin hält es dennoch „für verfrüht, jetzt schon Erfolge zu benennen“. Die Polizei habe einen Prozess in Gang gesetzt. „Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Monaten und auch Jahren entwickelt.“

Das Landeskriminalamt (LKA) NRW hatte Mitte Mai das erste Lagebild zur Clan-Kriminalität in dem Bundesland vorgestellt. Demnach sieht die Polizei in NRW 104 Clans mit kriminellen Mitgliedern am Werk. Alleine von 2016 bis 2018 sollen hier rund 6500 Verdächtige aus der Szene für mehr als 14 000 Straftaten verantwortlich gewesen sein.