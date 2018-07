später lesen Experten-Prognose: Saisonbedingt mehr Arbeitslose FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Fachleute erwarten für den Juli saisonbedingt eine gestiegene Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit will am (heutigen) Dienstag (10.00 Uhr) in Saarbrücken die konkreten Zahlen vorstellen. dpa