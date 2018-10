Experten raten zur Grippeimpfung schon ab Oktober

Fieber, Husten, Kopfschmerzen: Um in der anstehenden Grippesaison gegen die Erreger gewappnet zu sein, empfehlen Fachleute eine Impfung schon im Herbst. Denn nach der Impfung könne es noch bis zu zwei Wochen dauern, bis der Schutz vollständig aufgebaut sei, heißt es beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. dpa

Daher sei es ratsam, sich schon ab Oktober impfen zu lassen.

Die Grippe, auch Influenza genannt, kann den Fachleuten zufolge vor allem für einige Personengruppe gefährlich werden. Für sie sei eine Impfung ratsam. Dazu gehörten unter anderem Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und viele chronisch Kranke. Auch sollten sich laut RKI medizinisches Personal und Betreuer von Pflegebedürftigen impfen lassen.

Die Grippewelle 2017/18 war in Rheinland-Pfalz besonders heftig ausgefallen. Sie dauerte von Anfang Dezember bis Ende Mai. „In diesem Zeitraum verzeichnen wir insgesamt 13 879 Influenzafälle in Rheinland-Pfalz - so viele wie nie zuvor in einer saisonalen Grippewelle“, sagte ein Sprecher des Landesuntersuchungsamts in Koblenz. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum in der Saison 2016/17 hatte die Behörde 4569 Grippefälle registriert.