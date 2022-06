Verbraucherschutz : Experten warnen vor Betrug bei der Urlaubsbuchung

Ein Mann liegt am Strand in einem Liegestuhl. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Nach jahrelanger Corona-Pandemie erhöht sich wieder das Reisefieber - die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und das Landeskriminalamt (LKA) warnen allerdings vor Betrugsmaschen bei der Buchung von Ferienwohnungen.

„Da hat man endlich das Traumziel gefunden, seinen Wunschzeitraum gebucht, das Geld bezahlt, um dann festzustellen: Die Wohnung gibt es gar nicht oder der angebliche Vermieter ist in Wahrheit ein Betrüger“, teilte die Verbraucherzentrale in Mainz am Mittwoch mit. Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt habe sie Tipps zusammengestellt, mit denen sich Urlauber besser vor Betrugsmaschen schützen könnten.