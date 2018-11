später lesen Experten wollen 1000-Kilo-Bombe bei Neuwied entschärfen FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz will heute eine 1000-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Rhein bei Neuwied entschärfen. Mehr als 9000 Anwohner müssen zuvor zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen, die weitaus meisten davon in Neuwied, ein kleiner Teil auf der anderen Rheinseite in Andernach. dpa