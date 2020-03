Expertin: Häusliche Gewalt wird sich verschärfen

Saarbrücken/Mainz Für etwa jedes fünfte Kind in Deutschland besteht nach Schätzungen von Experten ein Risiko, dass es Opfer von Missbrauch oder Misshandlung wird. Um diese Kinder müsse man sich in Corona-Zeiten besonders sorgen, sagt eine Saarbrücker Psychologie-Professorin.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist für Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 rund 8400 Straftaten im Zusammenhang mit Gewalt in engen sozialen Beziehungen aus. In knapp zwei Dritteln der Fälle waren die Opfer Gewalt durch den Ehepartner oder den Lebensgefährten ausgesetzt. Beim übrigen Drittel war der ehemalige Partner der Täter. 2010 hatte es in diesem Deliktfeld noch etwa 1000 Straftaten weniger gegeben.

Aus Wuhan in China, wo das Coronavirus zunächst grassierte, gebe es Untersuchungen zu der Entwicklung: Dortige Frauenorganisationen hätten in der Quarantäne-Zeit drei Mal so viele Opfer von häuslicher Gewalt registriert. Zudem habe die Polizei doppelt so viele Notrufe von Frauen bekommen. Manche würden auch aggressiv, weil sie ihre Arbeit verloren hätten oder um Jobverlust fürchteten.