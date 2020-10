Expertin: Verlangen von Pflegebedürftigen nach Nähe achten

Mainz Die Corona-Krise hat auch vielfach Auswirkungen auf den sozialen Bereich. Über einige davon hat sich die Enquetekommission des Landtages von Fachleuten unterrichten lassen.

Bei der Online-Sitzung der Enquetekommission hob der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die besondere Bedeutung von Frauen bei der Bewältigung der Corona-Krise hervor. Bei zahlreichen systemrelevanten Berufen gebe es einen Frauenanteil von 70 Prozent, sagte Marc Ferder vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). „Es sind die Frauen, die in der Corona-Pandemie die Gesellschaft am Laufen halten“, betonte er. Die Frauen in den Gesundheitsberufen, im Lebensmittel- und Drogerie-Einzelhandel, in Erziehungs- und Sozialberufen, in der Verwaltung und in der Reinigungsbranche stünden oft in vorderster Linie und seien stark belastet.