Expertin: Verschwörungen verschieben Grenze des Sagbaren

Mainz Gibt es das neue Coronavirus überhaupt? Ist es eine Biowaffe oder nutzen die Regierenden die Krise aus, um Bürgerrechte zu beschneiden? In der Pandemie machen Verschwörungserzählungen die Runde. Neu ist so was nicht, sagt eine Expertin aus Mainz und warnt vor den Folgen.

Gerade dass sich die Krise in Grenzen halte, mache es einfacher, das Virus als gar nicht so schlimm darzustellen. In Italien sei es fast unmöglich, das neue Virus zu leugnen. In Deutschland glaubten auch mehr Menschen an Verschwörungstheorien über die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA als in den Vereinigten Staaten selbst.