Bad Dürkheim : Explosion an einem Mehrfamilienhaus in Haßloch

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Haßloch Zu einer Explosion an einem Mehrfamilienhaus und zwei Bränden ist die Feuerwehr in Haßloch (im Landkreis Bad Dürkheim) ausgerückt. Schätzungsweise 20 Menschen seien in der Nacht zum Montag nach der Explosion vor dem Acht-Parteien-Haus evakuiert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann sie wieder in das Wohnhaus zurückkehren konnten, war zunächst unklar. Ein Mann sei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, so der Sprecher. Die Explosion zerstörte nach Feuerwehrangaben sowohl den Eingangsbereich als auch mehrere Wohnungstüren.

Beinahe zur selben Zeit seien 800 bis 900 Meter von dem Haus entfernt ein Auto sowie ein Balkon in Brand geraten. Die Wehrleute konnten allerdings beide Feuer löschen. Was genau die Ursache für Explosion sowie die Brände war und ob zwischen den drei Vorfällen ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar. Die Evakuierten wurden vorerst teils in einem Gerätehaus der Feuerwehr untergebracht. Es waren 35 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zuvor hatte der Fernsehsender SWR über den Einsatz berichtet.

© dpa-infocom, dpa:230116-99-235365/3

(dpa)