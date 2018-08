später lesen Explosion in Fabrik findet glimpfliches Ende FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Eine Explosion in einem Fabrikgebäude in Wolfstein (Landkreis Kusel) ist am Freitagmorgen glimpflich verlaufen. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Der Schaden an dem Gebäude werden auf 5000 bis 10 000 Euro geschätzt. dpa