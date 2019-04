später lesen Explosion in Mehrfamilienhaus: Ein Bewohner vermisst Teilen

In einem Mehrfamilienhaus im saarländischen Mandelbachtal ist es am späten Freitagabend aus bisher ungeklärten Gründen zu einer Explosion gekommen. Ein 30 Jahre alter Hausbewohner werde noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. dpa