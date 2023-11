Exzessiver Alkoholkonsum Saufen bis der Arzt kommt: Luxemburger und Deutsche sind weltweit unter den Spitzenreitern

In Luxemburg sind die Auswirkungen laut der OECD-Studie ähnlich wie in Deutschland. Während die Menge an konsumiertem Alkohol pro Kopf dieselbe ist, wird in Luxemburg ein größerer Anteil der Gesundheitsausgaben für die Folgen des Alkoholmissbrauchs benötigt (3,9%). Luxemburg verliert jährlich 321 Euro an Steuereinnahmen pro Kopf wegen der durch Alkoholkonsum verringerten Arbeitsleistung. Auch in Luxemburg prangert die OECD fehlende Beratungsangebote für Alkoholabhängige an.