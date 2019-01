später lesen Fachärztemangel verschärft sich: Mediziner stellen Forderung FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Rund 140 Haus- und Fachärzte fehlen derzeit nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz. Zu den Einzelheiten des Versorgungsengpasses bei Medizinern, Psychotherapeuten und Zahnärzten wollen sich Kassenärzte und Kassenzahnärzte am heute in Mainz äußern. dpa