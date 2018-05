später lesen Fachleute erwarten frühe Rebblüte in diesem Jahr FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



In den Weinbergen an Rhein und Mosel könnten die Reben in diesem Jahr eher als sonst blühen. Oft beginne die Rebblüte Anfang Juni, diesmal werde sie wahrscheinlich schon im Mai einsetzen, sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim bei Mainz. „Wir sind eine gute Woche voraus.“ Das liege an den sehr warmen Tagen im April. Gebremst werden könnte die Entwicklung höchstens noch von den zuletzt kühleren Mai-Tagen. dpa