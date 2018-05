später lesen Fachleute: Gewalt gegen Obdachlose „alltägliche Erfahrung“ FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Immer wieder werden Obdachlose Opfer von Gewalt oder Straftaten. „Das ist eine alltägliche Erfahrung, die diese Leute machen müssen“, sagt der Koblenzer Sozialarbeiter Erwin Weber. Gerade am Wochenende gebe es Übergriffe, wenn Betrunkene durch die Fußgängerzone heim liefen und dabei an den Schlafplätzen von Obdachlosen vorbei kämen. „Da gibt es immer wieder Pöbeleien oder dass Sachen weg genommen werden.“ In Koblenz wurde am 23. März ein Obdachloser tot entdeckt. Er war enthauptet worden. dpa