Fachleute hoffen auf Inlandstourismus

Ein Hochmoor im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Das Tourismusjahr 2020 ist in Rheinland-Pfalz trotz der Öffnung von Gastronomie und Hotellerie in der nächsten Woche nach Einschätzung von Fachleuten nicht mehr zu retten. Der Städtetourismus, der ein Drittel des Wachstums ausgemacht habe, sei in der Covid-19-Pandemie völlig zum Erliegen gekommen, sagte der geschäftsführende Direktor des Städtetags, Michael Mätzig, am Freitag in der Enquete Kommission Tourismus des Landtags.



Negativ auf die Perspektiven wirke sich auch aus, dass Rheinland-Pfalz immer noch nicht definiert habe, was eine Großveranstaltung ist, sagten mehrere Fachleute. Der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Gereon Haumann, bezifferte den Ausfall für Gastgewerbe und Tourismus von Mitte März bis Mitte Mai auf rund zwei Milliarden Euro.