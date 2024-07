Pflege in Not Fachleute verlangen schnelle Reformen in der Pflege

Moritz Ehl vom Sozialverband VdK verwies darauf, dass von 20 Pflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz 17 zu Hause versorgt würden. Dies sei oft eine erhebliche Überforderung für die Angehörigen. Und führe zu weiteren Problemen, wie weniger erwerbstätigen Frauen, also weniger Fachkräften in anderen Berufen, und zu Altersarmut der Pflegenden. Pflegende Angehörige fänden oft kein Hilfsangebot oder gerieten in finanzielle Not. Zugleich steige der Eigenanteil für eine Heimunterbringung immer weiter, auf 3.000 bis 3.500 Euro pro Monat, ergänzte Lenzen.