Fachmagazin ehrt Malu Dreyer als „Politikerin des Jahres“

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist von einem Fachmagazin zur „Politikerin des Jahres 2017“ gekürt worden. Die Jury begründe ihre Entscheidung damit, dass Dreyer in Monaten mit Wirrungen rund um Bundestag und Regierungsbildung zu den Konstanten gehöre, die Politik fernab von Berlin gestalteten, teilte das Magazin „Politik&Kommunikation“ am Donnerstag in Berlin mit. Beim SPD-Parteitag 2017 habe Dreyer zudem das beste Wahlergebnis der Stellvertreter von Parteichef Martin Schulz erhalten. Außerdem nehme sie mit ihren Äußerungen zur Frage einer SPD-Regierungsbeteiligung in einer wichtigen Frage Einfluss auf den bundespolitischen Kurs der SPD. dpa